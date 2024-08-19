شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شخصيات عالمية وعربية تشيد بمعرض الكشافة السعودية في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

المؤتمر الكشفي العالمي

جهود الكشافة السعودية

الدمام - شريف احمد - أشادت شخصيات عالمية وعربية بمعرض الكشافة السعودية في القاهرة.وحظي المعرض الكشفي الذي تُقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية ضمن مُشاركتها في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43 المنعقد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، بزيارة عددٍ من الشخصيات الكشفية العالمية والعربية.واستقبل رئيس الوفد الكشفي السعودي الدكتور عبدالرحمن المديرس اليوم بالمعرض، الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي، ورئيس اللجنة الكشفية العالمية آندي تشابمان، ورئيس مجلس إدارة المركز الكشفي العالمي في كاندرستيج تاي ستوفر، ورئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر الدكتور خالد العيسوي.وأطلعَ القائمون على المعرض من القيادات الكشفية السعودية الزوار على ما يحتويه من جهود للجمعية في المحافظة على البيئة، وما تقدمه من أعمال تطوعية خلال موسمي الحج والعمرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.كذلك تعرفوا على جهودها في تنمية قيادتها الكشفية، والمشاركة في مختلف المناسبات الإقليمية والعالمية، وتاريخ الجمعية بالمشاركة في المؤتمرات الكشفية العالمية.كما اطلعوا على ما يقدمه الوفد من نقل جزء من العادات والتقاليد السعودية في الضيافة للمشاركين بالمؤتمر.وعبر الضيوف، عن سعادتهم بما شاهدوه من جهود للكشافة السعودية في مختلف المجالات، وحرصها على الظهور بالمظهر المميز في هذه التظاهرة العالمية.ويواصل الوفد الكشفي السعودي مشاركته في برنامج المؤتمر لليوم الثاني على التوالي، إذ شارك في الجلسات العامة للمؤتمر التي تضمنت الاتجاهات في العالم، واستراتيجية الكشفية القادمة.وذلك في إطار تخطيط المنظمة العالمية للحركة الكشفية والخطة العالمية للثلاث سنوات القادمة، والمشاركة في الجلسات الفرعية حول الموضوعات المؤسسية.