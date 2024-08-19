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حرس الحدود بمنطقة تبوك ينقذ مقيمين غرقت واسطتهما البحرية في عرض البحر

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واس - تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الوجه بمنطقة تبوك مقيمين من الجنسية البنجلاديشية غرقت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما ونقلهما إلى المستشفى بواسطة الجهة المختصة.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية والرقم (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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