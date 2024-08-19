شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود ينقذ مقيمين غرقت واسطتهما البحرية في البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الوجه بمنطقة تبوك مقيمين من الجنسية البنجلاديشية غرقت واسطتهما البحرية في عرض البحر.

وعلي الفور ، تم تقديم الإسعافات الأولية لهما ونقلهما إلى المستشفى بواسطة الجهة المختصة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية والرقم (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.