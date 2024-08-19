شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الضباب على مكة المكرمة.. حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من ضباب خفيف، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة.

وتشمل تأثيراته محافظات: جدة، وبحرة ومركز الشعيبة، ورابغ. طقس مكة المكرمة وتستمر الحالة من الساعة الواحدة إلى السابعة من صباح الاثنين.



كان كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات طقس الأحد على مناطق المملكة، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

كما يصاحب الحالة زخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.