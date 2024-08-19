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جازان.. القبض على شخص لتهريبه 46 كيلوجرامًا من القات المخدر

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واس - جازان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 46 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في محافظة الدائر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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