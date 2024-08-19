شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في المدينة المنورة.. استبدال صمام بآخر للقلب دون غرز جراحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من استبدال الصمام الأورطي بصمام بدون غرز الخياطة، لمريض في العقد السادس من العمر كان يعاني تضيق شديد في الصمام الأورطي. إجراءات الجراحة وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن فريق طبي متخصص من مركز أمراض وجراحة القلب ناقش الحالة بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، واتفق على أفضلية إجراء العمل الجراحي لاستبدال الصمام، مبيناً بأنه تم إجراء العملية عن طريق التدخل الدقيق وشق جراحي لم يتجاوز 6 سم، تمكن الفريق الجراحي من خلاله بإزالة كامل الصمام القديم واستبداله بصمام نسيجي من دون غرز أو خياطة، وهي تقنية تتميز بالسرعة والدقة وإمكانية إجراءها بفتحات جراحية صغيرة إضافة إلى الجودة ومدة كفاءة الصمام.

وأضاف التجمع بأن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، وغادر المركز بصحة جيدة بعد أن أكمل برنامجه العلاجي، وتمتاز عمليات القلب بواسطة التدخل الدقيق بقلة خطورة النزيف وفترة الإقامة في المستشفى إضافة إلى فترة نقاهة أقل وسرعة العودة إلى الحياة الطبيعية.

