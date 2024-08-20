شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وجريان السيول وتساقط البرد، على محافظات الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وصبيا وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

كما نبّه المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.

