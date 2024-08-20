شكرا لقرائتكم خبر عن "ستيج ذوق".. لقاءات نوعية لتعزيز الذوق المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستعد الجمعية السعودية للذوق العام لإطلاق مبادرة ”ستيج ذوق“. وتتمثل هذه المبادرة في سلسلة لقاءات تهدف إلى بناء بيئات عمل نموذجية، وذلك من خلال استضافة كوكبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.
وسيكون اللقاء الأول لهذه السلسلة غدًا الأربعاء في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ”منشآت“ بالخبر، تحت عنوان ”الذوق المؤسسي وتمكين بناء البيئات المهنية“.
كما أضاف المحبوب أن سلسلة لقاءات ستيج ذوق ستتناول عدة مواضيع مختلفة تناقش المجالات والمرتكزات التي من شأنها أن تسهم في صناعة علاقات مؤسسية مهنية، وبيئات أعمال إيجابية قائمة على القيم المؤسسية في التعاملات بين مكوناتها مما يصب أيضاً في تعزيز الولاء والانتماء للمؤسسة.
وسيكون اللقاء الأول لهذه السلسلة غدًا الأربعاء في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ”منشآت“ بالخبر، تحت عنوان ”الذوق المؤسسي وتمكين بناء البيئات المهنية“.
دعم الممارسات الإيجابية بالعملوأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أن ”ستيج ذوق“ يأتي لتعزيز جانب الممارسات الذوقية والإيجابية في البيئات المهنية، بالإضافة إلى دوره في تمكين وتطوير الأساليب المتبعة لتقديم الخدمات وتحسين العلاقات المؤسسية، بمختلف المستويات، كالعلاقة بين المدير والموظف، والموظف مع زملاءه، وكذلك العلاقة بين المؤسسة والمستفيدين من خدماتها، مما يرفع من معدل الرضا لدى كافة المتعاملين مع المنشأة، ويسهم في تحسين الإنتاجية وتقوية العلاقات في المجتمع الوظيفي.
كما أضاف المحبوب أن سلسلة لقاءات ستيج ذوق ستتناول عدة مواضيع مختلفة تناقش المجالات والمرتكزات التي من شأنها أن تسهم في صناعة علاقات مؤسسية مهنية، وبيئات أعمال إيجابية قائمة على القيم المؤسسية في التعاملات بين مكوناتها مما يصب أيضاً في تعزيز الولاء والانتماء للمؤسسة.