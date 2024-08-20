شكرا لقرائتكم خبر عن "ستيج ذوق".. لقاءات نوعية لتعزيز الذوق المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.