شكرا لقرائتكم خبر عن صور| لتخفيف ثقل الحقيبة..إقبال كبير من أولياء الأمور والطلاب لتقسيم الكتب المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المكتبات ومحال الطباعة في مختلف المناطق إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب لتقسيم الكتب المدرسية إلى ثلاثة أجزاء، وذلك للتخفيف من ثقل الحقيبة المدرسية وتسهيل حملها على الطلاب طوال العام الدراسي.

ويأتي هذا التوجه كرد فعل على أولياء الأمور والطلاب من حجم الكتب المدرسية الضخم، والذي يجمع الفصول الدراسية الثلاثة في كتاب واحد. تأثير أوزان الكتب على صحة الطلاب وعبّر العديد من أولياء الأمور عن قلقهم من تأثير ثقل الكتب على صحة أبنائهم، خاصة مع إضافة الدفاتر والمستلزمات الأخرى إلى الحقيبة المدرسية.

وأشاروا إلى أن عملية تقسيم الكتب تستغرق وقتًا وجهدًا وتكاليف إضافية، حيث يضطرون للبحث عن مكتبات تقدم هذه الخدمة والانتظار لعدة أيام لاستلام الكتب المقسمة.



وطالب أولياء الأمور وزارة التعليم بإعادة النظر في مسألة تجميع الفصول الدراسية في كتاب واحد، وتوفير حلول عملية لتخفيف العبء على الطلاب وأولياء الأمور، مثل تطبيق نظام المناهج عبر الآيباد في العام القادم. التقسيم المناسب وأكد علي آل حسن، أحد أولياء الأمور، أنه اضطر لزيارة المكتبات لفصل الكتب المدرسية لأبنائه، حيث تحتوي الكتب على الفصول الثلاثة مجتمعة.

وأضاف: ”نحن كأولياء أمور نهتم بأن تكون حقيبة الطالب مثالية وخفيفة، ولكن الكتاب الذي يحتوي على 3 فصول أصبح يشكل عبئًا على الطلاب ويسبب لهم القلق“.

أشار الحسن إلى أن فصل الكتاب الواحد إلى ثلاثة فصول يعد أكثر أمانًا من حيث صحة الطالب، ويقلل من خطر ضياع الفصول في حال فقدان الكتاب.

وتابع: ”نخشى من التلف الذي قد يحدث إذا بقيت الفصول الثلاثة في كتاب واحد لأنه ثقيل للغاية“. لافتا إلى أنه اضطر لدفع أكثر من 100 ريال لفصل 5 كتب فقط.



أكد الحسن أن البحث عن مكتبات تقوم بفصل الكتب يمثل معاناة كبيرة، حيث يضطر للتنقل بين المكتبات التي إما ترفض بسبب الزحام أو تطلب عدة أيام لإنجاز المهمة.

وأضاف: ”هناك كتب لم تطبع من الوزارة، وتكلفنا طباعتها أكثر من 150 ريال، وهذا كله قلق وتعب يستمر لنا لمدة أسبوعين تقريبًا“. خطر الأوزان على صحة الأطفال أوضح علي الصالح، ولي أمر آخر، أن لديه ولدين ويعاني من ثقل الكتب وحجمها الكبير، حيث تحتوي بعضها على أكثر من 300 ورقة.

وتساءل: ”كيف يتحمل الطالب الذهاب والإياب من البيت للمدرسة طوال 3 فصول لهذه الكتب الضخمة؟“.

وأشار الصالح إلى أن فصل الكتب لطالبين يكلفه بين 250 و300 ريال، حيث يضطر لطباعتها بالألوان مثل الكتب الأصلية.

وأعرب علي الفريح، ولي أمر آخر، عن قلقه بشأن تأثير ثقل الكتب على صحة الطلاب، حيث تحتوي بعض الكتب على 350 صفحة، والحقيبة تحتوي على الكتب والدفاتر والمستلزمات الأخرى. مشاكل صحية وحذر الفريح من أن هذا قد يؤدي إلى مشاكل صحية في الظهر والعمود الفقري لدى الطلاب في المستقبل.

وطالب وزارة التعليم بإعادة النظر في مسألة تجميع الفصول الدراسية في كتاب واحد، وتوفير حلول عملية لتخفيف العبء على الطلاب وأولياء الأمور. وأعربوا عن أملهم في تطبيق نظام المناهج عبر الآيباد في العام القادم، مما سيساهم في تقليل التكاليف على الوزارة وأولياء الأمور.