شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن جاهزية "مدرستي" للعام الدراسي بتجربة متطورة وشاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم جاهزية منصة "مدرستي" لاستقبال الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن المنصة تتيح تجربة تعليمية رقمية متكاملة تجمع بين التفاعل والتعلم عن بُعد.

وتم توفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان سهولة الدخول إلى المنصة، سواء للمستفيدين الجدد أو السابقين، مع تسهيلات مرنة لاستعادة بيانات الدخول في حالة فقدانها . المستفيدون الجدد والسابقون وتوضح وزارة التعليم أن الطلاب المستفيدين الجدد سيستلمون رسالة تحتوي على جميع التفاصيل اللازمة للدخول إلى المنصة، بما في ذلك رابط لاستعادة كلمة المرور. يمكن للطلاب إنشاء حساب جديد من خلال التسجيل المباشر في المنصة أو عبر رفع تذكرة دعم فني، كما يمكنهم الاستعانة بمدير أو مديرة المدرسة لتوفير حساب جديد .

أما المستفيدون السابقون، فيمكنهم استخدام بيانات الدخول القديمة للدخول إلى المنصة. وفي حال انتقال الطالب بين مدارس أو إدارات تعليمية مختلفة، سيتم إرسال رسالة جديدة تحتوي على بيانات الدخول المحدثة بعد رفع طلب الانتقال من خلال الدعم الفني أو إدارة المدرسة . استعادة كلمة المرور وفي حالة فقدان كلمة المرور، أكدت الوزارة أنه يمكن للطلاب استعادتها بسهولة عبر رابط استعادة كلمة المرور من مايكروسوفت، أو من خلال صفحة الاستعادة المتاحة على منصة "مدرستي". وإذا واجه الطالب أي صعوبات، يمكنه رفع تذكرة دعم فني أو التواصل مباشرة مع إدارة المدرسة للحصول على المساعدة اللازمة .

تأتي هذه التسهيلات كجزء من جهود وزارة التعليم في تقديم بيئة تعليمية رقمية متكاملة، تدعم التطور الأكاديمي للطلاب وتسهل عليهم الوصول إلى المحتوى التعليمي بسرعة وكفاءة، مما يعزز من تجربتهم الدراسية ويجعل من عملية التعلم عن بُعد تجربة سلسة وناجحة .