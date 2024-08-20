شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور فعّال.. المملكة تشارك في المؤتمر الكشفي العالمي الـ43 بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة العربية السعودية بوفد كشفي في المؤتمر الكشفي العالمي الـ43، الذي يُعقد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد تضمن المؤتمر اجتماعاً مهماً للإقليم الكشفي العربي، شهد حضوراً فاعلاً لرئيس الوفد السعودي، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس.



مناقشة مستقبل الحركة الكشفية

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تؤثر على مستقبل الحركة الكشفية في المنطقة والعالم. من أبرز هذه القضايا كانت الخطة الكشفية الإقليمية للسنوات القادمة، بالإضافة إلى الخطة الكشفية العالمية الممتدة من 2024 إلى 2027.

كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الكشفية، والدعوة إلى توحيد الصف العربي في التصويت على التعديلات الدستورية واللوائح الجديدة التي سيتم اعتمادها من قبل المنظمة الكشفية العالمية.

كما ناقش الاجتماع ملفات التصويت على استضافة الأحداث الكشفية العالمية القادمة، وإجراء انتخابات لأعضاء اللجنة الكشفية العالمية.

وفي ختام الاجتماع، تم التوصل إلى مجموعة من القرارات والتوصيات الهامة التي من المتوقع أن تسهم في تعزيز المشاركة الكشفية العربية على المستوى العالمي.