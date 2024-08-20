معجزة اقسم بالله .. اكتشفي السر السحري لبشرة بيضاء كاللبن باستخدام القرنفل والفازلين"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوائد زيت القرنفل والفازلين لتفتيح البشرة

ينصح خبراء التجميل بتجربة وصفة زيت القرنفل والفازلين لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة. يحتوي زيت القرنفل على مواد مضادة للأكسدة ومضادات للالتهابات، مما يمنحه القدرة الهائلة على تهدئة الجسم. أما الفازلين، فيساعد في ترطيب وتهدئة البشرة وتفتيحها. لذا، يمكن استخدام هذا الخليط كجزء من روتين العناية بالبشرة اليومي لتحقيق بشرة ناعمة ومهدئة.

طريقة تحضير وصفة زيت القرنفل والفازلين

لتحضير وصفة زيت القرنفل والفازلين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قومي بخلط الفازلين وزيت القرنفل في وعاء صغير حتى يصبح المزيج متجانس.

نظفي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها جيدا وجففيها.

ضعي الخليط الذي قمتِ بتحضيره برفق على المنطقة المراد تفتيحها.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة 15-20 دقيقة.

بعد ذلك، اشطفي المنطقة بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

قبل استخدام هذا العلاج على المناطق الحساسة في الجسم، يجب أن تقومي بتجربته على منطقة صغيرة من البشرة للتحقق من عدم حدوث أي تهيج أو حساسية. يفضل استخدام هذا العلاج بانتظام لتحقيق أفضل النتائج.

وصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة

يعد خليط الفازلين والقرنفل واحدا من أفضل الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات. يحتوي هذا الخليط على مكونات غنية ومفيدة للبشرة. لذا، يمكن اتباع الطريقة التالية لإعداده:

المكونات:

ملعقة ونصف كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة ونصف صغيرة من الدقيق.

ملعقة ونصف صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة ونصف من القرنفل.

طريقة التحضير: