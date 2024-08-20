شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معجزة اقسم بالله .. اكتشفي السر السحري لبشرة بيضاء كاللبن باستخدام القرنفل والفازلين" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوائد زيت القرنفل والفازلين لتفتيح البشرة
ينصح خبراء التجميل بتجربة وصفة زيت القرنفل والفازلين لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة. يحتوي زيت القرنفل على مواد مضادة للأكسدة ومضادات للالتهابات، مما يمنحه القدرة الهائلة على تهدئة الجسم. أما الفازلين، فيساعد في ترطيب وتهدئة البشرة وتفتيحها. لذا، يمكن استخدام هذا الخليط كجزء من روتين العناية بالبشرة اليومي لتحقيق بشرة ناعمة ومهدئة.
طريقة تحضير وصفة زيت القرنفل والفازلين
لتحضير وصفة زيت القرنفل والفازلين، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- قومي بخلط الفازلين وزيت القرنفل في وعاء صغير حتى يصبح المزيج متجانس.
- نظفي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها جيدا وجففيها.
- ضعي الخليط الذي قمتِ بتحضيره برفق على المنطقة المراد تفتيحها.
- اتركي الخليط على المنطقة لمدة 15-20 دقيقة.
- بعد ذلك، اشطفي المنطقة بالماء الفاتر وجففيها بلطف.
قبل استخدام هذا العلاج على المناطق الحساسة في الجسم، يجب أن تقومي بتجربته على منطقة صغيرة من البشرة للتحقق من عدم حدوث أي تهيج أو حساسية. يفضل استخدام هذا العلاج بانتظام لتحقيق أفضل النتائج.
وصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة
يعد خليط الفازلين والقرنفل واحدا من أفضل الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات. يحتوي هذا الخليط على مكونات غنية ومفيدة للبشرة. لذا، يمكن اتباع الطريقة التالية لإعداده:
المكونات:
- ملعقة ونصف كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة ونصف صغيرة من الدقيق.
- ملعقة ونصف صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتين من عصير الليمون.
- ملعقة ونصف من القرنفل.
طريقة التحضير:
- ابدأي بطحن القرنفل جيدا حتى يصبح مسحوقا ناعما.
- ضعي القرنفل المطحون في وعاء مناسب وأضيفي إليه الدقيق والنشا ثم قومي بخلطهم جيدا.
- قومي بتسخين الفازلين على النار أو في الميكروويف حتى يصبح سائلا.
- أضيفي الفازلين المذاب إلى وعاء القرنفل والمكونات الأخرى وامزجيهم جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.
- أضيفي عصير الليمون وواصلي التخليط حتى يصبح المزيج كريميا.
- ضعي هذا الخليط على المناطق الداكنة في الجسم واتركيه لمدة ساعة على الأقل.
- في النهاية، اشطفي المنطقة بالماء الفاتر وقومي بترطيبها بواسطة الكريم المناسب لبشرتك.
كانت هذه تفاصيل خبر معجزة اقسم بالله .. اكتشفي السر السحري لبشرة بيضاء كاللبن باستخدام القرنفل والفازلين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.