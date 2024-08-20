الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة في 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تتهيأ فرصة تشكل السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض ، المدينة المنورة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية والساحلية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير وجازان، يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة و الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير، ويبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم ، المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.