القبض على 3 أشخاص لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بحوزتهم بندقيتان هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال. وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.