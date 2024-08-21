شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، يصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.



ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى 3 أمتار مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.