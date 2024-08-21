شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة و إنعدام في مدى الرؤية الأفقية و تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وارتفاع الأمواج، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، و الدائر، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب وجزيرة فرسان، ومركز الفظيحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشر مساءً. طقس الباحة

وحذر المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية, وجريان للسيول وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

