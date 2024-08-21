تطهير 5800 موقع بالمدينة المنورة

نفّذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 5852 موقعًا في مختلف الأحياء بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي. وشملت الأعمال تنفيذ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 8972 لترًا من المطهرات والمبيدات في جميع المواقع، إضافة إلى تنفيذ 1415 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.



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