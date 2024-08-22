شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف ريال غرامة للمخالف.. تفاصيل ضوابط استخدام المياه الجوفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة المتعلقة بإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية "الآبار".

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على مصادر المياه الجوفية وضمان استدامتها وتنظيم استخدامها.

تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار

وبموجب الشروط الجديدة، يتوجب على أصحاب الآبار التقديم للحصول على رخصة استخدام خلال سنة واحدة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.



كما يجب على المرخص لهم تحديث بيانات رخصة استخدام مصادر المياه كل 90 يومًا من تاريخ نفاذ الرخصة.



استخدام مصادر المياه الجوفية في السعودية

وأكدت الوزارة ضرورة استخدام مياه الآبار فقط للأغراض المرخص لها، مع نقل رخصة الاستخدام إلى المالك الجديد خلال 90 يومًا من تاريخ نقل ملكية الأرض التي تحتوي على بئر مرخصة.



وتستهدف هذه الضوابط الأفراد، الجهات الحكومية، قطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي.

وفي حال مخالفة الشروط واستخدام مصادر المياه الجوفية دون الحصول على رخصة، ستفرض الوزارة غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.