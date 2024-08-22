شكرا لقرائتكم خبر عن معايير موحدة لمداخل ومخارج الاستراحات ومحطات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن اعتماد كود الطرق السعودي الذي يضع معايير ومواصفات موحدة لمداخل ومخارج مناطق الاستراحة ومحطات الوقود.

يهدف الكود الجديد إلى تنظيم حركة المرور وضمان انسيابيتها من خلال إنشاء مسارات تسارع وتباطؤ، وتصميم المداخل والمخارج بشكلٍ يتناسب مع مختلف المركبات، مع التأكيد على ضرورة توفير رؤية واضحة وعدم وجود أي عوائق تحجب الرؤية. معايير موحدة

أكدت الهيئة العامة للطرق أن الكود وضع معايير ومواصفات موحدة لمداخل ومخارج مناطق الاستراحة ومحطات الوقود تشمل إنشاء مسارات تسارع وتباطؤ لتنظيم دخول وخروج المركبات من وإلى الطريق الرئيسي، وتصميم المداخل والمخارج بشكلٍ يتناسب مع أبعاد أكبر مركبة متوقعة في المنطقة.

كما اشترط الكود عدم وضع أي عوائق تحجب الرؤية الواضحة لمداخل منطقة الاستراحة، وأن تخضع جميع مخططات مناطق الاستراحة لدراسة تأثيرها على حركة المرور للتأكد من عدم تسببها في ازدحام السير على الطريق الرئيسي، حيث يعزز تبني هذه الاشتراطات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويساهم في تحقيق الأمان والكفاءة والاستدامة في شبكة الطرق. مرجع فني شامل

يُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.