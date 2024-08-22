شكرا لقرائتكم خبر عن حضور فاعل للفتاة السعودية في المؤتمر الكشفي العالمي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43، المنعقد حالياً في القاهرة بجمهورية مصر العربية، حضوراً بارزاً وفاعلاً لفتيات الكشافة السعودية ضمن الوفد الكشفي السعودي. وقد تميزن بإبراز كفاءتهن وقدراتهن على المستويات كافة، من خلال مشاركتهن الفعالة في الورش والفعاليات المختلفة التي عقدت على هامش المؤتمر.



تميز الفتيات السعوديات

وقد أظهرت الفتيات السعوديات تفوقهن في ورش العمل التي تناولت موضوعات حيوية مثل النهج والاستراتيجيات، وبناء السلام، والاندماج في الكشافة، وتحديث العلامة التجارية. كما قدمن صورة مشرفة للثقافة السعودية من خلال مشاركتهن في الأمسية الدولية، حيث قمن بتقديم القهوة السعودية والمأكولات الشعبية المتنوعة، بالإضافة إلى التمور السعودية، والتعريف بموروث المملكة الثقافي للضيوف من جميع أنحاء العالم.



جهود الكشافة السعودية

كما أبدعت الفتيات في جناح المعرض الكشفي السعودي الذي استعرض بعضاً من الصور الفوتوغرافية التي تبرز جهود الكشافة السعودية في خدمة المجتمع، مثل خدمة الحجاج والمعتمرين والمشاركة في الحفاظ على البيئة، حيث تولت الفتيات شرح تلك الأعمال للزوار والمشاركين من مختلف المنظمات العالمية.

وفي الجلسات العامة للمؤتمر، برزت الفتيات السعوديات في نقاشات حيوية حول القيادة الناجحة، وإطار تخطيط المنظمة الكشفية العالمية للأعوام الثلاثة المقبلة، والاتجاهات العالمية، واستراتيجية الكشافة القادمة.

يُذكر أن المؤتمر الكشفي العالمي الـ 42، الذي عُقد افتراضياً في أغسطس 2021، شهد أول مشاركة لفتيات الكشافة السعودية في المؤتمرات الكشفية العالمية، وذلك بقيادة صاحبة السمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود، رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية، حيث شاركت 6 فتيات ضمن الوفد الكشفي السعودي.