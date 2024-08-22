شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للجامعات السعودية استعدادًا للمشاركة بمؤتمر "COP16" لمكافحة التصحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت اللجنة العلمية للدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) أمس الأربعاء بجدة، ورشة عمل تعريفية مخصصة للجامعات السعودية، شهدت مشاركة وكيل شؤون البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور أيمن بن سالم غلام، إلى جانب نخبة من ممثلي الجامعات السعودية واللجان المنظمة للمؤتمر.



أبرز مناقشات الورشة

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على مؤتمر (COP16) المزمع عقده في العاصمة الرياض ديسمبر المقبل، حيث تم التعريف بأبرز الأنشطة والفعاليات التي ستقام خلال المؤتمر وكيفية استفادة الجامعات الوطنية منها. كما تناولت الورشة المساهمات الممكنة التي يمكن للجامعات أن تقدمها من خلال المؤتمر.

استعرضت الورشة أيضًا أبرز محطات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأهداف الدورة الـ16 للمؤتمر وأهميتها على الصعيدين الوطني والعالمي.

وفي ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة المثلى للجامعات من المؤتمر عبر إقامة الفعاليات والأنشطة التعريفية وتنظيم زيارات للطلاب والطالبات، مما يعزز الوعي البيئي والمشاركة الفعّالة في هذا الحدث العالمي.