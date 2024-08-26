شكرا لقرائتكم موعد حساب المواطن للمسجلين في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن موعد صرف الدعم للمستفيدين المسجلين في البرنامج خلال شهر أغسطس الجاري.

دراسة الأهلية

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يسأل فيه عن موعد صرف الدعم لأحد التابعين تم إضافته اليوم الأحد.

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وردت عليه بالقول: سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ” أكتوبر” ولن تشمله دفعة شهر ” سبتمبر”.

موعد حساب متابعات الخليج 365

يذكر أن موعد حساب متابعات الخليج 365 دفعة سبتمبر المقبل سيكون يوم الخميس 10/9/2024 وفق الجدولة الزمنية حيث لن تشهد الدفعة المقبلة أي تغيير في موعد الصرف على خلاف دفعة أغسطس التي تم تأجيلها إلى يوم الأحد 11/8/2024 بسبب تصادف يوم إيداع الدعم مع إجازة نهاية الأسبوع.