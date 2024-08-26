شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي.

وهنّأ سموه وزير الخارجية الإيراني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً لهُ التوفيق في مهامه.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة.