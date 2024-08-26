شكرا لقرائتكم بدء مشروع تطوير السوق النسائي القديم بكورنيش الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع المستثمرين، عن بدء مشروع تحديث وتطوير السوق النسائي القديم بكورنيش الدمام.

وبحسب أمانة الشرقية على منصة إكس، يشمل المشروع تصاميم عصرية وأنشطة متنوعة.

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ويأتي المشروع ضمن جهود الأمانة لدعم عناصر جودة الحياة، مع الحفاظ على نسبة بناء محدودة لضمان توفير مساحات أكبر للمتنزهين والزوار.