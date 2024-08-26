شكرا لقرائتكم إطلاق المرحلة الأولى لـ مواقف الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة منطقة الرياض إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “مواقف الرياض”، في إطار المخطط العام للمواقف العامة للسيارات، وهو المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في العاصمة من خلال تنظيم المواقف العامة وتطوير الحلول الذكية والمبتكرة للحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في الوقوف، للإسهام في تحسين انسيابية حركة التنقل الآمن للسكان والزوّار، وتنظيم وتسهيل العثور على المواقف.

تفاصيل المرحلة الأولى من مواقف الرياض

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع, إنشاء وإدارة ما يزيد عن 24 ألف من المواقف العامة في الشوارع العامة والتجارية، بالإضافة إلى إدارة أكثر من 140 ألف موقف في الأحياء السكنية المجاورة، وستغطي هذه المرحلة 12 منطقة موزعة على أحياء الورود، الرحمانية، غرب العليا، المروج، الملك فهد، السليمانية، إضافةً إلى 4 مناطق أخرى في أحياء جنوب مدينة الرياض، بالإضافة إلى أن المشروع يسعى إلى تشغيل وإدارة المواقف لتعزيز المنظومة الاقتصادية، من خلال تنشيط الحركة التجارية في الأحياء المجاورة للمواقف العامة لتتيح الخدمة الجديدة الفرصة لأكبر عدد من المتسوقين والبائعين ومعرفة مواقع الوقوف الشاغرة، دون تكلف عناء التجول بالسيارة للبحث عن موقف للسيارة.

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ويأتي إطلاق المرحلة الأولى ضمن إطار عقد الشراكة الموقع بين “ريمات الرياض للتنمية”، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والمُمكّن الإستراتيجي للقطاع الخاص، مع شركة “”solutions by stc، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التحول الرقمي في المملكة، التي تقود تعاونًا محليًا وعالميًا مع أحد أكبر مشغلي مواقف السيارات في العالم؛ وذلك لمشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة للسيارات في مدينة الرياض للمرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات، لمدة 10 سنوات.

يذكر أن الشراكة الإستراتيجية لمشروع “مواقف الرياض” تعكس التزام أمانة الرياض في تمكين القطاع الخاص، للمشاركة في تأهيل مشاريع تنموية مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، نحو إيجاد الحلول المستدامة في تنظيم المواقف العامة، وتعزيز تقنيات المدن الذكية عبر تطوير البنية التحتية اللازمة لتلك التقنيات.