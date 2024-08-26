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تقديم انصراف الدوام والدراسة عن بُعد للمدارس المسائية غدًا في نجران

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شكرا لقرائتكم تقديم انصراف الدوام والدراسة عن بُعد للمدارس المسائية غدًا في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المتحدث الرسمي لتعليم نجران تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري غدًا بجميع المدارس، وتحويل الدراسة عن بُعد للفترة المسائية.

وقال حساب تعليم نجران عبر منصة إكس: إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري إلى الساعة الـ11:00 صباحًا ليوم غد الاثنين 26/ 02/ 1446هـ في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، وتحويل الدراسة إلى دراسة عن بُعد عبر للمدارس المسائية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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