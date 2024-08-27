شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس صامطة والطوال وفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في المدارس التابعة لمكاتب التعليم في محافظات صامطة، والطوال، وفيفا؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.

تعليق الدراسة الحضورية

وأفادت الإدارة عبر منصة إكس، بأن العملية الدراسية بتلك المدارس ستكون مستمرةً اليوم الثلاثاء عبر منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بالمكاتب المشار إليها.