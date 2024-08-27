واطّلع المجلس على تقرير مؤشرات الأداء للربع الثاني من العام، وأبرز ما تحقق من مستهدفات ومشروعات ومبادرات ضمن مهام وأدوار الهيئة، ووافق على تحديث اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل، وإصدارها باسم لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحيّة، التي تشمل أحكام العضوية العاملة لحملة المؤهلات في التخصصات الصحية والعضوية الفخرية لمن قدم إسهامات للهيئة أو للمهنة.
وأشاد المجلس، بإطلاق عدد من المشروعات النوعية والبرامج البارزة، أهمها الإعلان عن تقرير أداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة، واعتماد برنامج الطب الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة، إضافة إلى استعراض مستجدات مشروع التوسع في مقاعد البورد السعودي، والدور الهام الذي يؤديه القطاع الخاص في هذا التوسع، وبارك جهود الهيئة في مرحلة القبول على برامج البورد السعودي خلال الفترة الماضية، التي أثمرت قبول أكثر من 7000 متدرب في برامجها للاختصاص الرئيس والدبلومات، الأعلى في تاريخ برامج البورد السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث لائحة التصنيف والتسجيل بالتخصصات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.