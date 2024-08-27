تحديث لائحة التصنيف والتسجيل بالتخصصات الصحية

عقد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برئاسة وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اجتماعه الـ95، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

واطّلع المجلس على تقرير مؤشرات الأداء للربع الثاني من العام، وأبرز ما تحقق من مستهدفات ومشروعات ومبادرات ضمن مهام وأدوار الهيئة، ووافق على تحديث اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل، وإصدارها باسم لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحيّة، التي تشمل أحكام العضوية العاملة لحملة المؤهلات في التخصصات الصحية والعضوية الفخرية لمن قدم إسهامات للهيئة أو للمهنة.

وأشاد المجلس، بإطلاق عدد من المشروعات النوعية والبرامج البارزة، أهمها الإعلان عن تقرير أداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة، واعتماد برنامج الطب الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة، إضافة إلى استعراض مستجدات مشروع التوسع في مقاعد البورد السعودي، والدور الهام الذي يؤديه القطاع الخاص في هذا التوسع، وبارك جهود الهيئة في مرحلة القبول على برامج البورد السعودي خلال الفترة الماضية، التي أثمرت قبول أكثر من 7000 متدرب في برامجها للاختصاص الرئيس والدبلومات، الأعلى في تاريخ برامج البورد السعودي.