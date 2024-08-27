شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا بذكرى يوم الاستقلال لبلادها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مولدوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار.





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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.