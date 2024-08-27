شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": ارتفاع معدلات هطول الأمطار بـ8 مناطق.. مكة والباحة الأعلى بـ 22.4 ملم والان نبدء بالتفاصيل

كميات هطول الأمطار بالمملكة

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الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقتا مكة المكرمة، والباحة، أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية بـ (22.4) ملم في كلٍ من ميسان، وشدا بالمخواة، فيما سجّل حي النزهة بالباحة (19.8) ملم، ومطار الباحة بالعقيق (15.5) ملم، والعقيق (13.4) ملم، والباحة (12.2) ملم. وسجّل سد الليث في الليث بمكة المكرمة (8.4) ملم، والقنفذة (1.0) ملم.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت (55) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الاثنين 26 أغسطس، وحتى التاسعة صباح الثلاثاء 27 أغسطس 2024م؛ هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، تبوك، حائل، جازان، نجران، والباحة).وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (16.0) ملم في عضاضة و(12.9) ملم في الشغف بأبها، و(11.0) ملم في خاط بالمجاردة، و(8.4) ملم في سراة عبيدة. وسجّلت منطقة جازان (11.0) ملم في بلغازي بالعيدابي، و(9.4) ملم في الفارس بالريث، و(5.6) في سد بيش، و(5.4) ملم في بيش. فيما سجّلت نجران (4.0) ملم في الحضن، و(1.7) ملم في حمى بثار، و(1.4) ملم في بئر عسكر. وسجّلت المدينة المنورة (0.9) ملم. وكل من تبوك وحائل (0.6) ملم في المعظم وتيماء، والغزالة.