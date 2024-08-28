السعودية | مركز استدامة يناقش المؤشرات الجغرافية للمحاصيل الزراعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ورشة عمل متخصصة بعنوان “المؤشرات الجغرافية للمحاصيل الزراعية لتعزيز الزراعة المستدامة”، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة كلٍ من الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة, في مقر المركز بالرياض.

وتهدف الورشة إلى التعريف بأهمية المؤشرات الجغرافية وتوضيح العلاقة بين المؤشرات الجغرافية والتنمية الزراعية المستدامة, كما سلطت الضوء على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للمؤشرات الجغرافية, وإستراتيجيات تسويقها ودورها في تشجيع الصادرات من المنتجات الزراعية, بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها في المملكة.

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين وتم طرح عدة محاورحيوية أهمها حماية المؤشرات وفق الأطر القانونية والتنظيمية، ودورها في دعم برامج التنمية الريفية.

يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود المركز في الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ونقل المعرفة التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع الزراعي في المملكة, بما يتماشى مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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