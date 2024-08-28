شكرا لقرائتكم خبر عن 30 فرقة بلدية تكافح آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

معالجة البؤر الحشرية

بلاغات وشكاوى

الدمام - شريف احمد - كثفت الفرق الميدانية للإصحاح البيئي جولاتها لمكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، من خلال رش مواقع تجمع المياه وحاويات النفايات وتعقيمها.وعززت 30 فرقة ميدانية متخصصة في مكافحة الحشرات وفريق للاستكشاف الحشري بأمانة الطائف رش ومعالجة البؤر الحشرية في أكثر من 100 حي سكني بالمحافظة، ضمن جهود تمشيط الأحياء السكنية والقيام بأعمال المكافحة الحشرية اللازمة.وتم استهداف التجمعات المائية والمستنقعات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وأيضاً المزارع والأراضي الرطبة لمنع التكاثر الحشري بها، وجرى دعم وتزويد الفرق بكافة احتياجاتها من الأجهزة والمعدات والمواد والمبيدات للقضاء على انتشار الحشرات الطائرة كالذباب والبعوض.شملت الحملة جميع أحياء ومخططات الطائف، وتمت معالجة البؤر الحشرية بواسطة الفرق الميدانية المدعومة بأحدث أجهزة الرش الآلي والميكروجين والضباب وغيرها، كما أن الأمانة شرعت في تنفيذ حملة مركزة داخل الأحياء والمخططات السكنية بواسطة الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة للإصحاح البيئي.وتضم الفرق الأخصائيين والفنيين والمشرفين وفنيي المكافحة والعمال، إضافة إلى سيارات الرش الآلي والأجهزة اليدوية "اسطوانات وضباب وميكروجين" للقيام بعمليات الرش والمكافحة للشوارع والطرقات وداخل المنازل السكنية.باشرت فرق الوقاية الصحية معالجة جميع البلاغات والشكاوي الواردة للأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 ومنصاتها الرسمية.وتضمنت أعمال المكافحة الحاويات ومردم النفايات والمستنقعات والتجمعات المائية، وردم الحفر ورش وتطهير مجاري الأودية ومواقع المياه الراكدة وحظائر الحيوانات، وجرى استخدام أجهزة الرش اليدوي والرش الآلي وأجهزة الرش الفراغي والطعوم الجاذبة ومانعات التحوّل والمبيدات ذات الفاعلية على الحشرات وفق برنامج محدد.