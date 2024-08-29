شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاءات وترقيات عسكرية.. خادم الحرمين يصدر عددًا من الأوامر الملكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صدر اليوم عددًا من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها :
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 /1393هـ، وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 41 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ ، ورقم ( أ / 137 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم ( أ / 131 ) بتاريخ 9 / 3 / 1443هـ، وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع، أمرنا بما هو آت :
أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول الركن/ مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد ابتداءً من تاريخ هذا الأمر.
ثانياً: يُعفى الفريق الركن/ فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويعين نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.
ثالثاً: يُعفى الفريق الركن/ فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويعين مستشاراً بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
رابعاً: يرقى اللواء الركن/ فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة.
خامساً : يرقى اللواء الركن/ فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن ، ويعين رئيساً لأركان القوات البرية.
سادساً: يرقى اللواء البحري الركن/ محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن ، ويعين رئيساً لأركان القوات البحرية.
سابعاً: على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 /1393هـ، وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 41 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ ، ورقم ( أ / 137 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم ( أ / 131 ) بتاريخ 9 / 3 / 1443هـ، وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع، أمرنا بما هو آت :
أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول الركن/ مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد ابتداءً من تاريخ هذا الأمر.
ثانياً: يُعفى الفريق الركن/ فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويعين نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.
ثالثاً: يُعفى الفريق الركن/ فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويعين مستشاراً بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
رابعاً: يرقى اللواء الركن/ فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة.
خامساً : يرقى اللواء الركن/ فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن ، ويعين رئيساً لأركان القوات البرية.
سادساً: يرقى اللواء البحري الركن/ محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن ، ويعين رئيساً لأركان القوات البحرية.
سابعاً: على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود