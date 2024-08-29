شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 840 ألف مستفيد بحملة "تجمع مكة الصحي" للعودة إلى المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن تجمع مكة المكرمة الصحي من تحقيق نجاح كبير في الحملة التوعوية للعودة للدراسة، حيث استفاد منها أكثر من 840 ألف طالب وطالبة وأولياء أمورهم.

وتهدف هذه الحملة، التي أُطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، إلى رفع الوعي الصحي لدى المجتمع المدرسي استعداداً لبداية العام الدراسي.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الحملة تم تنفيذها عبر إدارة الصحة المدرسية بالإدارة التنفيذية للصحة العامة والطب الوقائي، بمشاركة فعالة من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التابعة للتجمع الصحي.

حملة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور

وقد شملت الحملة جميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى أولياء الأمور، عبر عدة وسائل توعوية وقنوات إعلامية لتعزيز السلوكيات الصحية المرتبطة بالعودة للدراسة.

وقد تم تكثيف الرسائل التوعوية خلال الأسبوعين الأولين، حيث خصص الأسبوع الأول لتهيئة الطلبة صحياً ونفسياً للعودة إلى الدراسة، في حين ركز الأسبوع الثاني على تعزيز الصحة العامة خلال فترة الدوام المدرسي، خاصةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

أشار التجمع الصحي إلى أن عدد المستفيدين من الطلبة بلغ 570,500، في حين بلغ عدد المستفيدين من أولياء الأمور 269,500، وبلغ عدد المدارس المستهدفة 1,583 مدرسة. أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تجاوزت مشاهدات المحتوى التوعوي 790 ألف مشاهدة عبر منصات التجمع الصحي.