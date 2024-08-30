السعودية | نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جمهورية بنغلاديش المكلف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، وزير خارجية جمهورية بنغلاديش المكلف توحيد حسين، وذلك على هامش أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة ياوندي عاصمة جمهورية الكاميرون.

وجرى خلال اللقاء، استعراض روابط التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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