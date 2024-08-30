شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وصامطة وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجزيرة فرسان.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.

