جدة.. تخريج الدفعة الأولى من دورة تأهيل مدربي مناهج المراكز التأهيلية

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الدمام - شريف احمد - احتفت المديرية العامة للسجون، بتخريج الدفعة الأولى من دورة تأهيل مدربي مناهج المراكز التأهيلية التخصصية، بحضور مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، وذلك في مركز تدريب السجون بمحافظة جدة.وتعرف الخريجون، على أحدث البرامج العلمية والأساليب الحديثة في مجال تقويم وإصلاح النزلاء، شملت التخصصات الإرشادية والعلاجية كافة، بالتعاون مع مركز الأبحاث بجامعة القصيم.