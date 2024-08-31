السعودية | بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته لـ 5.792 مستفيدًا خلال شهر يوليو الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 5.792 مستفيدًا، خلال شهر يوليو 2024م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الأطفال 1.509 أطفال، وعيادة الباطنية 1.787 مستفيدًا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 2.496 مريضًا.

وفي مجال الخدمات المساندة راجع المختبر 1.509 مرضى، والصيدلية 5.620 مستفيدًا، والملاحظة 1.444 حالة، وجرى تنفيذ 18 نشاطًا للتخلص من النفايات.

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