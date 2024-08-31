شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة حذف تابع من الضمان الاجتماعي.. 7 خطوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتاح للمستفيد من الضمان الاجتماعي، حذف أحد التابعين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال عدة خطوات.
وهناك 7 خطوات يمكن من خلال حذف التابع ..
يمكن تقديم الاعتراض بمنصة الضمان الاجتماعي بخطوات بسيطة:
وهناك 7 خطوات يمكن من خلال حذف التابع ..
ما هي آلية حذف تابع في منصة الدعم والحماية الاجتماعية؟
- الدخول للمنصة
- الصفحة الرئيسية
- إدارة التابعين
- اختيار التابع
- الضغط على حذف
- اختيار سبب الحذف 2
- تأكيد الحذف
يمكن تقديم الاعتراض بمنصة الضمان الاجتماعي بخطوات بسيطة:
- الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي.
- الدخول إلى برامج الدعم الخاصة بي.
- الضغط على زر تقديم اعتراض.
- إرفاق ملفات الاعتراض والضغط على زر تسليم.
- ستظهر رسالة تأكيد، قم بتأكيد الطلب.
- تابع حالة الاعتراض وتفاصيله من صفحة الاعتراضات.