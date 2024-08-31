شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة حذف تابع من الضمان الاجتماعي.. 7 خطوات والان نبدء بالتفاصيل

ما هي آلية حذف تابع في منصة الدعم والحماية الاجتماعية؟

الدخول للمنصة الصفحة الرئيسية إدارة التابعين اختيار التابع الضغط على حذف اختيار سبب الحذف 2 تأكيد الحذف

الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي.

الدخول إلى برامج الدعم الخاصة بي.

الضغط على زر تقديم اعتراض.

إرفاق ملفات الاعتراض والضغط على زر تسليم.

ستظهر رسالة تأكيد، قم بتأكيد الطلب.

تابع حالة الاعتراض وتفاصيله من صفحة الاعتراضات.

الدمام - شريف احمد - يتاح للمستفيد من الضمان الاجتماعي، حذف أحد التابعين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال عدة خطوات.وهناك 7 خطوات يمكن من خلال حذف التابع ..(تم حذف التابع بنجاح)يمكن تقديم الاعتراض بمنصة الضمان الاجتماعي بخطوات بسيطة: