شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار من متوسطة إلى غزيرة وصواعق على جازان حتى 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية و تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية مع احتمال تكون الأعاصير القمعية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، والحرث، و الدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب وجزيرة فرسان.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

