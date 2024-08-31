شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار من متوسطة إلى غزيرة وصواعق على جازان حتى 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية و تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية مع احتمال تكون الأعاصير القمعية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، والحرث، و الدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب وجزيرة فرسان.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس السعودية، مشيرًا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وتؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.
ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل، وساعات الصباح الباكر، على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وتؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.
طقس السعودية اليوموتشمل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، القصيم وجنوب الرياض.
ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل، وساعات الصباح الباكر، على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.