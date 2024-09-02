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*محافظ الأحساء يرعى معرض "اللومي الحساوي 2024" غدًا*

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- بواسطة أيمن الوشواش - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء غدًا, انطلاق فعاليات معرض "اللومي الحساوي 2024" في دورته الأولى، الذي تُنظّمه غرفة الأحساء بالتعاون مع المحافظة، وهيئة تطوير الأحساء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة 40 عارضًا، و 23 جهة شريكة وراعية، لمدة ستة أيام.

وتتضمن فعاليات المعرض، التي تقام على الأرض المجاورة لمقر غرفة الأحساء, عروضًا حيّة لطرق تصنيع منتجات مشتقة وتحويلية من "اللومي الحساوي" الحرف اليدوية الخاصة بزراعته وحصاده وتصنيع منتجاته، إضافة إلى معرض علمي، ومعرض تصوير، وركن الطفل، وتجارب الطهي الحي، و 5 جلسات حوارية، و 8 ورش عمل أكاديمية وعلمية، و 10 ورش عمل حرفية.

ويهدف المعرض إلى إبراز اللومي الحساوي والتعريف بمكانته ومنتجاته ومشتقاته، وأهمية المنتجات الزراعية الأصيلة، وتشجيع المزارعين ومبتكري المنتجات والمستثمرين والأسر المنتجة للعناية بإنتاجه وتسويقه، وتطوير الصناعات المشتقة والتحويلية منه، وتوفير منصة تسويقية للومي الحساوي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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