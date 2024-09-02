شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية لإطلاق مسار جوي مباشر يربط الرياض ولندن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، توقيع برنامج الربط الجوي اتفاقية تعاون مع خطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، من خلال إطلاق مسار مباشر يربط الرياض ولندن.
ويمثل دخول شركة "فيرجن أتلانتيك" إلى السوق السعودي شركة الطيران العاشرة التي تتعاون مع برنامج الربط الجوي (ACP) منذ بداية العام، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي في المملكة العربية السعودية.
كما سيعزز الربط الجوي جنبًا إلى جنب مع الناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية، بين الرياض ولندن والوجهات الأخرى في الشبكة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، من خلال إطلاق مسار مباشر يربط الرياض ولندن.
برنامج الربط الجوي بين السعودية وبريطانياوتسهل تلك الخطوة الوصول إلى مختلف مدن المملكة بمعدل رحلة يومية بين مطاري لندن هيثرو ومطار الملك خالد الدولي، في الرياض، ابتداء في شهر مارس المقبل، بواسطة طائرات من طراز إيرباص "A330".
ويمثل دخول شركة "فيرجن أتلانتيك" إلى السوق السعودي شركة الطيران العاشرة التي تتعاون مع برنامج الربط الجوي (ACP) منذ بداية العام، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي في المملكة العربية السعودية.
رحلات بين مطار لندن هيثرو والرياضوسيعزز دخول "فيرجن أتلانتيك" برحلات بين مطار لندن هيثرو والرياض، من الربط الجوي، كما يدعم نمو السياحة الدولية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية من المملكة المتحدة وشبكة فيرجن أتلانتيك في أمريكا الشمالية.
كما سيعزز الربط الجوي جنبًا إلى جنب مع الناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية، بين الرياض ولندن والوجهات الأخرى في الشبكة.