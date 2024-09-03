شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس.. تعليق الدراسة غدًا بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أم القرى عن تعليق الدراسة غداً في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. أمطار محافظة جدة وهطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من محافظة جدة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.