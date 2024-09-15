شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن»: اتفاقية للاستحواذ على «معادن للبوكسايت» و«معادن للألمنيوم» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لغرض استحواذ شركة معادن على كامل حصص البائع الأول في شركة معادن للبوكسايت والألومينا ("شركة معادن للبوكسايت") والبالغة (128,010,000) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للبوكسايت.

وتتضمن الاتفاقية استحواذ شركة معادن على كامل حصص البائع الثاني في شركة معادن للألمنيوم ("شركة معادن للألمنيوم") والبالغة (165,001,125) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للألمنيوم.

وشركة معادن للبوكسايت هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتعمل في تعدين البوكسايت وتكريره لإنتاج الألومينا. يبلغ رأس مال شركة معادن للبوكسايت الحالي خمسة مليارات ومائة مليون ريال، مقسمة إلى (510,000,000) حصة عادية متساوية القيمة، قيمة كل حصة عشرة (10) ريالات، والتي تملك منها شركة معادن حالياً عدد (381,990,000) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 74.9% من إجمالي رأس مال شركة معادن للبوكسايت.

وشركة معادن للألمنيوم هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتعمل في مجال صهر وصب الألمنيوم وسبائكه، وصب المعادن غير الحديدية. يبلغ رأس مال شركة معادن للألمنيوم الحالي (6,573,750,000) ريال، مقسمة إلى (657,375,000) حصة عادية متساوية القيمة، قيمة كل حصة (10) ريالات، والتي تملك منها شركة معادن حالياً عدد (492,373,875) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 74.9% من إجمالي رأس مال شركة معادن للألمنيوم.

وبموجب الاتفاقية، يلتزم الضامن بضمان التزامات البائعين في الوقت المحدد عند استحقاقها وذلك وفقًا لأحكام وشروط الاتفاقية.

وبناءً على التقييم البالغ (4,125,000,000) ريال، فإن عوض صفقة الاستحواذ سيتمثل في مقابل نقدي يتم دفعه من قبل شركة معادن للبائع الأول بمبلغ وقدره (562,500,000) ريال.

ويتمثل المبلغ المتبقي من قيمة العوض مبلغ وقدره (3,562,500,000) ريال، والذي سيتم دفعه عن طريق إصدار أسهم جديدة في شركة معادن للبائعين (أو أي تابعين للبائعين يتم تحديدهم من قبل البائعين لشركة معادن)، تم احتسابها باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لأسهم شركة معادن، تمثل ما نسبته 2,21% من رأس مال شركة معادن بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

وأبرمت شركة معادن اتفاقية شراء واكتتاب مع كل من شركة موزاييك ("شركة موزاييك الضامنة") وشركة موزاييك للفوسفات بي. في. ("شركة موزاييك البائعة") بتاريخ 20/10/1445هـ (الموافق 29/04/2023م) والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 21/10/1445هـ (الموافق 30/04/2023م)، والتي تم الاتفاق بموجبها على قيام شركة معادن بالاستحواذ على (210,937,500) حصة عادية في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات ("شركة معادن وعد الشمال")، والتي تمثل ما نسبته 25% من رأس مال شركة معادن وعد الشمال، مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة معادن بعدد (111,012,433) سهم عادي جديد ("زيادة رأس المال الخاصة بشركة موزاييك") لصالح شركة موزاييك البائعة أو من تعينه ("الاستحواذ الخاص بشركة موزاييك").

وستتم زيادة رأس المال الخاصة بشركة موزاييك قبل استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ وسينتج عنها زيادة رأس مال شركة معادن من (36,917,734,380) ريال إلى (38,027,858,710) ريال عن طريق إصدار (111,012,433) سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد، لصالح شركة موزاييك البائعة (أو أي تابع لشركة موزاييك البائعة تحدده لشركة معادن)، وزيادة عدد أسهم شركة معادن من (3,691,773,438) سهم عادي إلى (3,802,785,871) سهم عادي.

وسيتم إتمام صفقة الاستحواذ بعد الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال الخاصة بشركة موزاييك، مع مراعاة استيفاء جميع الشروط التنظيمية وغيرها من الشروط المطلوبة لإتمام الاستحواذ الخاص بشركة موزاييك.

وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستتم زيادة رأس مال شركة معادن من (38,027,858,710) ريال إلى (38,887,634,176) ريال عن طريق إصدار (85,977,547) سهم عادي جديد بقيمة أسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد، ("الأسهم الجديدة") لصالح البائعين (أو أي تابعين للبائعين يتم تحديدهم من قبل البائعين لشركة معادن) وزيادة عدد أسهم شركة معادن من (3,802,785,871) سهم عادي إلى (3,888,763,418) سهم عادي، تمثل زيادة قدرها (2,26%) تقريباً من رأس مال شركة معادن قبل إصدار الأسهم الجديدة ("زيادة رأس المال").

وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستزيد نسبة ملكية شركة معادن في رأس مال شركة معادن للألمنيوم وشركة معادن للبوكسايت من 74,9% إلى 100%، بينما ستُمثِل الملكية المباشرة وغير المباشرة للبائعين في رأس مال شركة معادن ما نسبته (2,21%) تقريباً.

تاريخ توقيع الاتفاقية 1446-03-12 الموافق 2024-09-15

الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اتفاقية شراء واكتتاب، اليوم، مع كل من ألكوا كوربوريشن (الضامن) وشركة آوا السعودية المحدودة (البائع الأول) وشركة ألكوا سملتينج إنفرثيونس السعودية إس. إل. (البائع الثاني).وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لغرض استحواذ شركة معادن على كامل حصص البائع الأول في شركة معادن للبوكسايت والألومينا ("شركة معادن للبوكسايت") والبالغة (128,010,000) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للبوكسايت.وتتضمن الاتفاقية استحواذ شركة معادن على كامل حصص البائع الثاني في شركة معادن للألمنيوم ("شركة معادن للألمنيوم") والبالغة (165,001,125) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للألمنيوم.وشركة معادن للبوكسايت هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتعمل في تعدين البوكسايت وتكريره لإنتاج الألومينا. يبلغ رأس مال شركة معادن للبوكسايت الحالي خمسة مليارات ومائة مليون ريال، مقسمة إلى (510,000,000) حصة عادية متساوية القيمة، قيمة كل حصة عشرة (10) ريالات، والتي تملك منها شركة معادن حالياً عدد (381,990,000) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 74.9% من إجمالي رأس مال شركة معادن للبوكسايت.وشركة معادن للألمنيوم هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتعمل في مجال صهر وصب الألمنيوم وسبائكه، وصب المعادن غير الحديدية. يبلغ رأس مال شركة معادن للألمنيوم الحالي (6,573,750,000) ريال، مقسمة إلى (657,375,000) حصة عادية متساوية القيمة، قيمة كل حصة (10) ريالات، والتي تملك منها شركة معادن حالياً عدد (492,373,875) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 74.9% من إجمالي رأس مال شركة معادن للألمنيوم.وبموجب الاتفاقية، يلتزم الضامن بضمان التزامات البائعين في الوقت المحدد عند استحقاقها وذلك وفقًا لأحكام وشروط الاتفاقية.وبناءً على التقييم البالغ (4,125,000,000) ريال، فإن عوض صفقة الاستحواذ سيتمثل في مقابل نقدي يتم دفعه من قبل شركة معادن للبائع الأول بمبلغ وقدره (562,500,000) ريال.ويتمثل المبلغ المتبقي من قيمة العوض مبلغ وقدره (3,562,500,000) ريال، والذي سيتم دفعه عن طريق إصدار أسهم جديدة في شركة معادن للبائعين (أو أي تابعين للبائعين يتم تحديدهم من قبل البائعين لشركة معادن)، تم احتسابها باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لأسهم شركة معادن، تمثل ما نسبته 2,21% من رأس مال شركة معادن بعد إتمام صفقة الاستحواذ.وأبرمت شركة معادن اتفاقية شراء واكتتاب مع كل من شركة موزاييك ("شركة موزاييك الضامنة") وشركة موزاييك للفوسفات بي. في. ("شركة موزاييك البائعة") بتاريخ 20/10/1445هـ (الموافق 29/04/2023م) والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 21/10/1445هـ (الموافق 30/04/2023م)، والتي تم الاتفاق بموجبها على قيام شركة معادن بالاستحواذ على (210,937,500) حصة عادية في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات ("شركة معادن وعد الشمال")، والتي تمثل ما نسبته 25% من رأس مال شركة معادن وعد الشمال، مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة معادن بعدد (111,012,433) سهم عادي جديد ("زيادة رأس المال الخاصة بشركة موزاييك") لصالح شركة موزاييك البائعة أو من تعينه ("الاستحواذ الخاص بشركة موزاييك").وستتم زيادة رأس المال الخاصة بشركة موزاييك قبل استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ وسينتج عنها زيادة رأس مال شركة معادن من (36,917,734,380) ريال إلى (38,027,858,710) ريال عن طريق إصدار (111,012,433) سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد، لصالح شركة موزاييك البائعة (أو أي تابع لشركة موزاييك البائعة تحدده لشركة معادن)، وزيادة عدد أسهم شركة معادن من (3,691,773,438) سهم عادي إلى (3,802,785,871) سهم عادي.وسيتم إتمام صفقة الاستحواذ بعد الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال الخاصة بشركة موزاييك، مع مراعاة استيفاء جميع الشروط التنظيمية وغيرها من الشروط المطلوبة لإتمام الاستحواذ الخاص بشركة موزاييك.وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستتم زيادة رأس مال شركة معادن من (38,027,858,710) ريال إلى (38,887,634,176) ريال عن طريق إصدار (85,977,547) سهم عادي جديد بقيمة أسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد، ("الأسهم الجديدة") لصالح البائعين (أو أي تابعين للبائعين يتم تحديدهم من قبل البائعين لشركة معادن) وزيادة عدد أسهم شركة معادن من (3,802,785,871) سهم عادي إلى (3,888,763,418) سهم عادي، تمثل زيادة قدرها (2,26%) تقريباً من رأس مال شركة معادن قبل إصدار الأسهم الجديدة ("زيادة رأس المال").وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستزيد نسبة ملكية شركة معادن في رأس مال شركة معادن للألمنيوم وشركة معادن للبوكسايت من 74,9% إلى 100%، بينما ستُمثِل الملكية المباشرة وغير المباشرة للبائعين في رأس مال شركة معادن ما نسبته (2,21%) تقريباً.تاريخ توقيع الاتفاقية 1446-03-12 الموافق 2024-09-15