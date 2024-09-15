الاقتصاد

مجلس إدارة «منزل الورق» يوصي بشراء أراض بقيمة 23.21 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة منزل الورق إلى الجمعية العامة للمساهمين بشراء الأرض المقام عليها منشآت الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الصفقة تشمل: شراء قطع الأراضي المقامة عليها شركة منزل الورق من المخطط رقم (1091) من البلك رقم (37) وأرقامها (546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-556-561) المملوكة لـ"يعقوب يوسف المغربي" رئيس مجلس الإدارة إلى شركة منزل الورق، ومساحتها الاجمالية ((19,348,41 متراً مربعاً بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (23,217,600 مليون ريال.
وأضافت أن أسباب الصفقة: دعم استراتيجية الشركة في التوسع، متوقعة انعكاس الأثر المالي على زيادة أصول الشركة غير المتداولة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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