شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «منزل الورق» يوصي بشراء أراض بقيمة 23.21 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة منزل الورق إلى الجمعية العامة للمساهمين بشراء الأرض المقام عليها منشآت الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الصفقة تشمل: شراء قطع الأراضي المقامة عليها شركة منزل الورق من المخطط رقم (1091) من البلك رقم (37) وأرقامها (546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-556-561) المملوكة لـ"يعقوب يوسف المغربي" رئيس مجلس الإدارة إلى شركة منزل الورق، ومساحتها الاجمالية ((19,348,41 متراً مربعاً بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (23,217,600 مليون ريال.
وأضافت أن أسباب الصفقة: دعم استراتيجية الشركة في التوسع، متوقعة انعكاس الأثر المالي على زيادة أصول الشركة غير المتداولة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الصفقة تشمل: شراء قطع الأراضي المقامة عليها شركة منزل الورق من المخطط رقم (1091) من البلك رقم (37) وأرقامها (546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-556-561) المملوكة لـ"يعقوب يوسف المغربي" رئيس مجلس الإدارة إلى شركة منزل الورق، ومساحتها الاجمالية ((19,348,41 متراً مربعاً بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (23,217,600 مليون ريال.
وأضافت أن أسباب الصفقة: دعم استراتيجية الشركة في التوسع، متوقعة انعكاس الأثر المالي على زيادة أصول الشركة غير المتداولة.