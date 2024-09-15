الاقتصاد

«الأسماك» تتلقى خطابا من رئيس مجلس الإدارة يتضمن الاحتفاظ بـ25% من أسهمه لمدة عام

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة للأسماك استلامها خطاب، اليوم، من أحد كبار المساهمين ورئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالله الحميد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخطاب تضمن التزام رئيس مجلس الإدارة باحتفاظه بنسبة 25% من أسهمه في الشركة وعدم التصرف بها سواءً بالبيع أو النقل بأي شكل من الأشكال لمدة عام من تاريخه، مع العلم أنه لا يوجد أثر مالي على الشركة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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