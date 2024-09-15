الإعصار "بيبنكا" يقترب من الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - يقترب الإعصار بيبنكا من السواحل الشرقية للصين حيث الكثافة السكانية العالية ومدينة شنغهاي، مع تحذير السلطات من هطول أمطار "غزيرة" بعدما ضرب الفيليبين حيث أعلن مسؤولون مصرع ستة أشخاص بهذه العاصفة المدارية.

وتوقّعت وزارة إدارة الكوارث الصينية أن يبلغ الإعصار اليابسة وشنغهاي، وهي بمثابة العاصمة الاقتصادية للبلاد، بين ليل الأحد وصباح الإثنين.

وأفادت شبكة "سي سي تي في" الصينية الحكومية الأحد بأن كل الرحلات الجوية في المطارين الرئيسيين في شنغهاي ستلغى بسبب اقتراب الإعصار.

وأوضحت "بسبب الإعصار بيبنكا، تراجعت الحركة في مطارَي بودونغ وهونغتشياو في شنغهاي اليوم. اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، ستلغى كل الرحلات الجوية في المطارين".

وكانت وزارة إدارة الكوارث الصينية حذّرت السبت من أن الإعصار سيؤدي الى هطول "أمطار غزيرة" بين الأحد والثلاثاء، مشيرة الى أن مسؤولين عقدوا اجتماعا من أجل "إيجاد ونشر" الوسائل الضرورية للتعامل مع تبعاته في "المناطق الأساسية".

بدورها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية بأن وزارة الموارد المائية أصدرت السبت "استجابة للطوارئ من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في شنغهاي ومقاطعات جيانغسو وتشجيانغ وآنهوي".

ويتزامن وصول الإعصار مع إحياء الصين عيد منتصف الخريف، وهو يوم عطلة رسمية.

وحضّت سلطات شنغهاي السكان الأحد على اتخاذ أقصى درجات الحيطة لمواجهة تداعيات الإعصار "في الأماكن المرتفعة"، وفي "وسائل النقل والبنى التحتية والزراعة".

كما سيتمّ اعتبارا من الأحد، تعليق الرحلات البحرية بسبب الإعصار، بحسب بيان صادر عن الميناء الرئيسي للمدينة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية الأحد تحذيرا برتقاليا من الإعصار، وهو ثاني أعلى تحذير في نظام من أربعة مستويات، للعديد من المناطق في شنغهاي وفي مناطق مقاطعات مجاورة.

وحضّت سلطات مدينة شنغهاي السكان الأحد على "تعزيز الجهود لتجنّب تبعات الإعصار على النقل والبنى التحتية والزراعة".

وضرب بيبينكا جزيرة أمامي اليابانية ليل السبت الأحد، مصحوبا برياح سرعتها 198 كيلومترا في الساعة، وفق ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وحذّرت الهيئة من "مخاطر انزلاقات تربة بسبب الأمطار الغزيرة". وضرب الإعصار الجمعة وسط الفليبين وجنوبها حيث أعلنت السلطات الأحد.