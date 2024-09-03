شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ حاكميّ جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، لفخامة السيد أليساندرو روسي، وفخامة السيدة ميلينا جاسبيروني، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.





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وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة، لفخامة السيد أليساندرو روسي، وفخامة السيدة ميلينا جاسبيروني، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.