شكرا لقرائتكم خبر عن لأمان السير والقيادة.. نصائح "الأرصاد" خلال الأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل

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المراوغة بين المركبات.

عدم ترك مسافة أمان.

السرعة العالية.

القيادة في تجمعات المياه.

عبور الأودية والشعاب.

نصائح للقيادة الآمنة

كما وجه

المرور السعودي

عددًا من النصائح لقيادة آمنة في أثناء المطر، تسهم في تجنب الحوادث

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تمهل وخفف السرعة.

احرص على استخدام المساحات.

حافظ على مسافة آمنة وكافية بينك والمركبات الأخرى.

استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.

الدمام - شريف احمد - نصح المركز الوطني للأرصاد قادة المركبات بالالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار، سلامة من الوقوع في الحوادث المروريةوجاءت نصائح المرور عبر حسابه على تطبيق إكس كالتاليفي أثناء هطول الأمطار تجنب الآتي: