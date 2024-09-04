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لأمان السير والقيادة.. نصائح "الأرصاد" خلال الأمطار والسيول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نصح المركز الوطني للأرصاد قادة المركبات بالالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار، سلامة من الوقوع في الحوادث المرورية.
وجاءت نصائح المرور عبر حسابه على تطبيق إكس كالتالي:
في أثناء هطول الأمطار تجنب الآتي:
  • المراوغة بين المركبات.
  • عدم ترك مسافة أمان.
  • السرعة العالية.
  • القيادة في تجمعات المياه.
  • عبور الأودية والشعاب.

نصائح للقيادة الآمنة


كما وجه المرور السعودي عددًا من النصائح لقيادة آمنة في أثناء المطر، تسهم في تجنب الحوادث.
  • تمهل وخفف السرعة.
  • احرص على استخدام المساحات.
  • حافظ على مسافة آمنة وكافية بينك والمركبات الأخرى.
  • استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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