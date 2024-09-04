شكرا لقرائتكم خبر عن لأمان السير والقيادة.. نصائح "الأرصاد" خلال الأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نصح المركز الوطني للأرصاد قادة المركبات بالالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار، سلامة من الوقوع في الحوادث المرورية.
وجاءت نصائح المرور عبر حسابه على تطبيق إكس كالتالي:
في أثناء هطول الأمطار تجنب الآتي:
كما وجه المرور السعودي عددًا من النصائح لقيادة آمنة في أثناء المطر، تسهم في تجنب الحوادث.
وجاءت نصائح المرور عبر حسابه على تطبيق إكس كالتالي:
في أثناء هطول الأمطار تجنب الآتي:
- المراوغة بين المركبات.
- عدم ترك مسافة أمان.
- السرعة العالية.
- القيادة في تجمعات المياه.
- عبور الأودية والشعاب.
نصائح للقيادة الآمنة
كما وجه المرور السعودي عددًا من النصائح لقيادة آمنة في أثناء المطر، تسهم في تجنب الحوادث.
- تمهل وخفف السرعة.
- احرص على استخدام المساحات.
- حافظ على مسافة آمنة وكافية بينك والمركبات الأخرى.
- استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.