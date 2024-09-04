شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد وعسير.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي 9 متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأكدت أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.

وأوضحت أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لتخزينه حطبًا محليًا في منطقة عسير، بحوزته أكثر من مترين مكعبين من الحطب المحلي.

وأوضحت أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكدت أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب. الإبلاغ عن المخالفين وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.